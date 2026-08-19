Termometreler yükselirken yağmur da geliyor: İşte bugünün hava tablosu

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in Giresun kıyıları dışında kalan bölümü, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak.

Manisa, Diyarbakır ve Gaziantep'te sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da 36 dereceye, Denizli ve Adana'da ise 35 dereceye ulaşması bekleniyor. İstanbul'da 31, Ankara'da 32 ve İzmir'de 34 derece tahmin ediliyor.

Yağışlar yerel olarak etkili olacak

Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar ve Adana çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Antalya'nın iç kesimlerinde de öğle saatlerinde yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in büyük bölümünün yanı sıra Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek. Rize'de sabah saatlerinde iç kesimlerde, öğle saatlerinde ise il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da ise Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Marmara ve Ege'de yağış beklenmiyor

Marmara'nın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken İstanbul'da sıcaklığın 31, Bursa'da 33, Çanakkale'de 34 derece olması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İzmir'de 34, Denizli'de 35, Manisa'da 37 ve Uşak'ta 30 derece sıcaklık öngörülüyor.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyrederken bölgede yağış tahmini bulunmuyor.