Avrupa havalimanlarının başı rötarlarla belada

Avrupa’daki havalimanları 2022’nin ardından bir kez daha yaz yoğunluğunu yaşıyor. Özellikle dış hat uçuşlarında yolcu sayısının pandemi öncesi seviyelere yaklaşması bazı ülkelerde de pandemi öncesi rakamların üzerine çıkılması havayoluyla seyahate talebi büyük oranda arttırdı. Bilet fiyatlarının son altı yılın en yüksek düzeyine çıktığı ABD’de Avrupa’ya yönelik yolcu talebinde büyük artış yaşanıyor.

Rakamlar ABD’den Avrupa’ya havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 2019 yılına kıyasla yüzde 20 daha yukarda olduğunu gösteriyor. İspanya’nın da yabancı turist sayısında önemli bir artış yaşadığı ve mayıs ayı verileriyle ülkeye 8.2 milyon ziyaretçinin geldiği açıklandı. Bu sayı geçen yıl Mayıs ayına kıyasla yüzde 18 ve 2019 yılına kıyasla da yüzde 4 artış anlamına geliyor.

Temmuz ve ağustos zorlu geçecek

Fransa , İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın birçok havaalanına yapılan uçuşlarda iptaller, gecikmeler ve rötarlar yaşanırken, check-in bankoları önünde ve pasaport işlemlerinde de uzun kuyruklar oluşuyor.

Uçuş görevlilerinin dönem dönem yaşanan grevleri yanı sıra Avrupa çapında hava trafik kontrol personeli yetersizliği havaalanlarında yaşanan kargaşayı daha da artıyor. Avrupa’ya yönelik uçuşlarda yolcular gecikme ve rötarlara ve uçuş iptallerine karşı da uyarılıyor. Yapılan uyarılar arasında uçuşlarda yolcuların sabahın ilk saatleri için rezervasyon yapmaları, uçuş için Salı ve Çarşamba günlerini seçmeleri ve aktarmalı uçuşlar yerine doğrudan uçuşları tercih etmeleri önerileri yer alıyor.

Yolcu hakları şirketi AirHelp, Avrupa havalimanlarında yaşanan yoğunlukla nasıl başa çıktıklarını anlamak için, bir ay içinde 5 bin veya daha fazla uçuş yapılan Avrupa havalimanlarında 15 dakikadan fazla gecikmeleri ve iptalleri analiz etti.

Bu sonuçlarla Haziran ayında uçuşlarının yüzde 54'ünün şirketin aksama kriterlerini karşıladığı Londra'daki Gatwick en fazla rötar ve gecikmelerin yaşandığı havalimanı olurken, uçuşların yüzde 18'inin aksamalara uğradığı Finlandiya Helsinki en sorunsuz havalimanı oldu. Eurocontrol verilerine göre 2 Temmuz ile biten hafta itibariyle Gatwick’te uçakların anca yüzde 40’ı zamanında kalkış yapabildi.

Airhelp araştırmalarına göre uçakların zamanında kalkma oranı bakımından en kötü performans gösteren dört havaalanı içinde ilk sırayı Londra Gatwick alırken, ikinci sırada Lizbon Humberto Delgado,üçüncü sırada Kopenhag Kastrup ve dördüncü sırada da Paris Charles de Gaulle havaalanları aldı.

Yaz trafiğinin iyice yoğunlaşacağı Temmuz ve Ağustos’ta Barselona, Roma, Brüksel, Londra Heathrow gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarında da bu dönemin zor geçeceği öngörüsünde bulunuluyor. Öte yandan zamanında kalkış kriteriyle en iyi performans gösteren havaalanları kategorisinde ise Helsinki Vantaa,Düsseldorf İnternational,Oslo Gardermoen ve Warşova Chopin Havaalanları yanısıra İGA İstanbul Havalimanı ilk sıralarda yer aldı.

Avrupa’dan gelişlerde gecikmelere neden oluyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Avrupa’nın önde gelen havalimanlarında yaşanan gecikme ve aksamalara dikkat çekti, Avrupa Hava Sahası’nda yaşanan rötarlarla ilgili açıklamasında Bilal Ekşi THY’nin uçuşlarının yarısının Avrupa ülkelerine yapıldığı ve Avrupa hava sahasındaki kapasite sorunu nedeniyle buraya yapılan seferlerin dönüşlerinde gecikmeler yaşandığını belirtti, Ekşi söz konusu paylaşımında, “THY seferlerinin yaklaşık yüzde 50’si Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri, maalesef Avrupa’ya giden seferlerimizin geriye gelmesini geciktirmektedir” dedi.