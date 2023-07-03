Avrupa kömür piyasasında aşağı yönlü baskı arttı

Montel-Foreks'in haberine göre, API 2 Ağustos vadeli kontrat Ice Futures’ta en son 1,55 USD azalışla 120,50 USD/ton düzeyinde belirlendi.

Kontrat geçen hafta Cuma günü son iki ayın en yüksek seviyesi olan 123,00 USD/ton düzeyinden satış yapmıştı.

DBX tahminlerine göre, Kuzeybatı Avrupa'ya yapılan termal kömür ithalatı Haziran ayı boyunca toplam 3,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

Kuraklık nedeniyle Almanya'da akan nehir seviyeleri, mavna yüklerinde bir miktar azalmaya neden oldu. Ancak analistler, yüksek tez stokları ve sürekli üretim talebi nedeniyle piyasa üzerinde çok az etkisi olduğunu söylüyor.

Almanya merkezli DB Cargo'nun bir sözcüsü, nehirdeki mavna kesintileri ile demiryolu trafiğinin de etkilendiğini yakıtın demiryolu özelliklerini etkilediğini söyledi.