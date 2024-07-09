Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, ilk iklim riski analizine imza attı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Merkezi Karşı Taraflara (MKT) yönelik 5'inci stres testi çalışmasının sonuçlarını açıkladı. ESMA, söz konusu çalışmada, 16 takas kurumunun genel olarak birden fazla kullanıcının temerrüde düşmesi gibi çeşitli teorik aksaklıklarla nasıl başa çıkabileceğini test etti. Çalışma sonucunda açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği'ndeki (AB) takas odalarını iklim değişikliğinin etkilerini de içeren çeşitli şoklara karşı dirençli olduğu tespit edildi.

Finansal risklere karşı dayanıklılık yüksek seviyede

AB ve üçüncü ülke MKT'lerinin, test edilen senaryolar kapsamında temel kredi ve likidite konusundaki finansal risklere karşı genel olarak dayanıklı bulunduğu ifade edilen açıklamada, "ESMA'nın MKT'lere yönelik stres testi takas sisteminin dirençli olduğunu ortaya koyuyor" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, bu yıl yapılan testte ilk defa iklim riskinin de analiz edildiği belirtilerek, yapılan çalışmanın ilave piyasa stres senaryolarını, yoğunlaşma için gelişmiş model risk değerlendirmelerini, kredi ve likiditeye yönelik genişletilmiş ters stres testlerini de içerdiği kaydedildi.

Bazı MKT'lerin risk yönetimi çerçevelerini güçlendirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, yoğunlaşma modellemesi de dahil olmak üzere denetim çalış