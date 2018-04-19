Avrupa'da ekonomik reform zirvesi

19 Nisan 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Euro Bölgesi'nde reform yapılması yönünde ortak bir pozisyon belirlemek üzere bugün bir araya gelecek.

İki liderin TSİ 14:00'te ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklama sonrası başbaşa görüşecek liderlerin Brexit sonrası birliğin revizyondan geçirimesini ele alması bekleniyor.

Merkel görüşmenin Haziran'da yapılacak AB liderler zirvesinde "ortak çözüm" bulma arayışı kapsamında yapılacağını söyledi.

Merkel'in ortakları mali reformlara karşı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Merkel ile AB reformlarını beraber yapma planları, Euro Bölgesi'nin ortak bütçesinin oluşturulması ve AB'nin kurtarma fonunun genişletilmesi önerileri, Merkel'in Hristiyan Birlik partilerinden veto alınca sekteye uğramıştı. Merkel'in ortakları, Fransa liderinin önerdiği Euro Bölgesi reformlarının Alman halkı üzerindeki vergi baskısını artıracağını belirtiyor.

Macron’un Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Birliği’nin geleceğiyle ilgili konuşmasında, kıtada yükselişe geçen otoriterlik ve milliyetçilik eğilimleri nedeniyle Euro Bölgesi reformlarını "zaruri" olarak tanımlamıştı.

İki liderin ortak mülteci politikası ve sınır güvenliği gibi konularda anlaşması beklenirken, Macron'un birliğin finansal yapısına yönelik değişiklik önerilerinin ise kabul görmesi beklenmiyor.

İkili zirvede, Suriye'deki durum ve ABD ve Rusya ile bu kapsamda ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan her iki liderin Trump ile görüşme öncesinde ABD ile ticaret konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve Suriye politikasında ortak bir çizgi belirlemesi öngörülüyor.

Macron, bankacılık kurallarını değiştirmek istiyor