Avrupa'da gaz fiyatları gerilimle yükseldi

Avrupa doğal gaz piyasalarında fiyatlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarını etkileyebileceği endişesiyle yükseldi.

Erken işlemlerde Hollanda merkezli TTF vadeli kontratı yüzde 3,5 artarak 32,60 Euro/MWh seviyesine çıktı. Kontrat, önceki gün yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak son haftaların en güçlü kapanışını gerçekleştirmişti.

Sevkiyatlar ekteye uğrayabilir

Piyasalarda öne çıkan risk unsuru, küresel LNG ticaretinin kilit geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklık ihtimali oldu. Özellikle dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısı Katar'ın bölgeden gerçekleştirdiği sevkiyatların sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor. ING analistleri, "Bu arz riskleri, AB gaz depolarının doluluk oranının yüzde 30'a yaklaşarak daraldığı bir dönemde artıyor" ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, Avrupa'da beklenen daha sıcak hava koşulları, Norveç'te yaşanan üretim kesintilerine rağmen süren gaz akışı ve Almanya'daki yenilenebilir enerji üretimindeki artış fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.