Avrupa’nın ana meyve-sebze üreticisi sıcaktan yanıyor!

Emre ERGÜL

Avrupa, tarihinin en sıcak ilkbaharını atlatan ve 2022’den sonraki en kurak ikinci yılını yaşayan İspanya yüzünden teyakkuza geçti. Göllerin kuruduğu, tarımın yapılamaz hale geldiği ülkedeki durumu daha iyi anlamak için şu üç açıklamaya bakalım:

- İspanya Meteoroloji Müdürlüğü Aemet’in Sözcüsü Ruben Del Compo: “2022’de kaydedilen yüzey suyu sıcaklıkları, 1940’tan bu yana en yüksek seviyede.”

- Katalan Su Ajansı Başkanı Samuel Reyes: “Son 100 yıldaki en kötü dönemi geçiriyoruz.”

-Çiftçiler birliği COAG: “İspanyol tarım arazilerinin yüzde 60’ı geri dönüşü olmayan hasara neden olan yağış eksikliği çekiyor.” Kabus henüz bitmedi… Çünkü Aemet’in sözcüsüne göre, yaz ayları da “aşırı derecede sıcak” ve “kurak” geçecek. Geçen yılki yaz yangınlarında 306 bin hektar alan yanmıştı. Bu yıl durumun daha kötü olmasından korkuluyor.

Avrupa, İspanya’nın özellikle güneyini kavuran sıcaklıkları yakından takip ediyor, çünkü ülke Avrupa’nın 1 numaralı meyve-sebze üreticisiydi… Ancak ülkedeki su rezervleri 8 Haziran itibariyle yüzde 47’e düşmüş durumda…

Çiftçilere mali destek

Euronews’a göre, İspanya’nın en önemli tarım bölgesi olan Endülüs’te durum çok daha kötü. Guadalquivir Nehri Havzası kapasitesinin yüzde 24.8’inde ve bölgedeki çiftçilerin sulama için ayırdıkları su bazı durumlarda yüzde 90’a varan oranlarda kesildi.

İspanyol hükümeti geçen ay kentsel suyun yeniden kullanımı için finansman ve kurakla mücadele eden çiftçilere daha fazla yardım da dahil olmak üzere 2.4 milyar dolar değerinde müdahale önlemlerini açıkladı. Bunun 784 milyon eurosu ülkedeki 890 bin çiftçiye dağıtılacak. Bu da yetmedi, Madrid hükümeti Avrupa Komisyonu’na çiftçilerine mali destek vermesi için başvurdu.

İspanya, geçen yıl yaşanan kuraklık için Avrupa Birliği Ortak Tarım Politika Kurumu’ndan 64.5 milyon euro almıştı. Avrupa, İspanya yüzünden kıtlık alarmı verirken; en çok korkuya kapılan ülke, İspanya’dan domates, biber, salatalık, marul, brokoli ve narenciye alan İngiltere oldu. Durumu özetleyen Guardian gazetesinin attığı manşet oldu: “İngiltere ve İspanya’da hava koşulları mahsulleri vururken, daha fazla meyve ve sebze kıtlığı yaşanacak.