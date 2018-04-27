Avrupa'nın birçok ülkesinde DEAŞ'a operasyon

27 Nisan 2018

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), DEAŞ'ın propaganda akışını durdurmak amacıyla birçok ülkede eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

BBC'nin haberine göre operasyon sonucu, radikal İslamcı örgüt yanlısı propaganda yaptığı belirtilen birçok kanal devre dışı bırakıldı.

Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen operasyon, Europol Terörle Mücadele Merkezi (ECTC) ve Avrupa Birliği İnternet Yönlendirme Birimi (AB IRU) tarafından koordine edildi.

Eşzamanlı olarak 25 - 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona Belçika, Bulgaristan, Romanya, Kanada, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere destek verdi.

Başta Amaq haber ajansı olmak üzere DEAŞ propagandası yaptığı belirtilen el - Beyan radyosu ile Halumu ve Nashir gibi kanallar, devre dışı bırakıldı.

Bulgaristan, Fransa, Romanya, Hollanda, Kanada ve ABD'de DEAŞ tarafından kullanılan servis sunucularına el konuldu.