Avrupa'ya iltica başvurusu yüzde 43 azaldı

01 Şubat 2018

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO) verilerine göre, 2017'de 706 bin 913 kişi, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ile İsviçre ve Norveç'e iltica başvurusunda bulundu.

İltica başvurusu yapan kişi sayısında 2016'ya göre yüzde 43 azalma görüldü.

Böylece, çoğu Suriyeli 1 milyondan fazla sığınmacının Avrupa'ya girdiği 2015'ten bu yana iki yıl art arda iltica taleplerinde azalma görülmüş oldu.

Avrupa'ya iltica etmek isteyenlerin yaklaşık 100 binini Suriyeliler oluştururken, bunu sırasıyla 49 bin 630 ile Iraklılar, 47 bin 248 ile Afganlar ve 41 bin 890 ile Nijeryalılar takip etti.

Öte yandan EASO, 2017'deki iltica başvurularından yüzde 40'ının kabul edildiğini bildirdi.

AB ve Türkiye arasında sığınmacı mutabakatının yansıması

AB ve Türkiye arasında sığınmacı mutabakatı imzalanmadan önce 2015 yılında Doğu Akdeniz rotasından giriş yapan sığınmacı sayısı 885 bin 386 iken, 2016'da bu sayı 182 bin 534'e gerilemişti. Sığınmacı sayısındaki düşüş iltica başvurularındaki azalmaya da doğrudan etki etti.

Mülteci krizinin patlak verdiği ve Türkiye ile mutabakat imzalanmadan önce AB'ye Doğu Akdeniz rotasından yasa dışı giriş yapan mülteci sayısı günlük düzeyde yaklaşık 5 bin kişi civarında seyrediyordu. Durumu daha da kötüleştiren bir husus da AB'nin bu mülteci akınına hızlı şekilde cevap vermesini sağlayacak somut sistem ya da mekanizmasının bulunmamasıydı. Bazı üye ülkeler mülteci akınını engellemek için duvarlar inşa etmeye başladı.

Bir anlamda AB'ye "nefes aldıran" mutabakat, diğer yandan da 28 üyeli birliğin mülteci sorunuyla baş etmesine yardımcı olacak bir sistem inşa edilmesi için zaman kazandırdı.

Kaynak: AA