Avustralya ve Endonezya'dan yeni savunma iş birliği

Anthony Albanese, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek savunma anlaşmasının imzalanacağını belirterek, "Ülkeler arasındaki diyaloğu derinleştirecek, birlikte çalışabilirliği güçlendirecek ve düzenlemeleri geliştirecek bu anlaşma, güçlü savunma işbirliğimizi pekiştirecektir" ifadesini kullandı.

Avustralya ve Endonezya'nın 'egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı temelli' ilişkisine dikkati çeken Albanese, ağustos sonunda Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in Endonezya'ya ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmanın iki ülke için olduğu kadar bölgedeki istikrar için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Devlet Başkanı seçilen Subianto ise bu savunma işbirliği anlaşmasının 'ülkesinin Avustralya ile iyi ilişkilerinin ve dostluğunun bir işareti olduğu' değerlendirmesinde bulundu.