Avustralya’da çifte vatandaşlık krizi hükümet sorununa dönüştü

27 Ekim 2017

Avustralya'da hükümet, Yüksek Mahkemenin çifte vatandaşlığı bulunan Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu 5 siyasetçinin üyeliklerini sona erdirmesiyle azınlık hükümeti konumuna düştü.

Yüksek Mahkemenin çifte vatandaşlıkları olduğu ortaya çıkan ancak seçildikleri dönemde bundan haberdar olmadıklarını ileri sürerek mahkemeye başvuruda bulunan 7 siyasetçiyle ilgili kararı, azınlık hükümeti krizine yol açtı.

Mahkeme heyeti, iktidardaki koalisyon hükümeti ortağı Ulusal Parti Lideri ve New England Milletvekili Barnaby Joyce, Bölgesel Kalkınma ve İletişim Bakanı Fiona Nash, Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Larissa Waters, Senatör Scott Ludlam, Tek Ulus Partisinden Senatör Malcolm Roberts’in seçimlerde yasalara uygun olarak seçilmediklerine hükmederek üyeliklerine son verdi.

Ailelerinin bir başka ülkenin vatandaşı olmalarından dolayı kendilerinin de otomatik olarak vatandaş sayıldıklarını ve bunun bilgileri dışında olduğunu ileri süren siyasetçilerin savunmalarını kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, Başbakan Yardımcısı Joyce ve 4 senatörün anayasanın 44. maddesinde yer alan ‘‘yabancı bir devletin vatandaşı olanların parlamentoya seçilemeyeceği" kuralını ihlal ettiklerine hükmetti.

Doğal Kaynaklar ve Kuzey Avustralya'dan sorumlu Devlet Bakanı Matt Canavan ve Senatör Nick Xenophon'un ise seçilmelerinde yasal bir engel olmadığına karar veren mahkeme, İtalyan kökenli aileden gelen Canavan ve Güney Kıbrıs kökenli aileye mensup Nick Xenophon’un bilgileri dışında çifte vatandaş haklarına sahip olduklarını ancak hiçbir zaman bu yönde bir girişimde bulunmayarak yasaları ihlal etmemelerinden dolayı görevlerine devam edebileceklerini açıkladı.

Koalisyon hükümeti azınlık hükümetine dönüştü

Joyce'un görevden alınmasına ilişkin karar, 150 sandalyeli Avustralya Parlamentosunda 76 vekil ile çoğunluğu elinde bulunduran hükümeti azınlık hükümeti durumuna düşürdü.

Başbakan Malcolm Turnbull, hükümetin azınlık hükümeti olmadığını, sayısal desteğinin bulunduğunu ileri sürdü.

Başbakan Turnbull’un sayısal destek konusunda hükümete yakın görüşleri bulunan bağımsız milletvekili Cathy McGowan’ın desteğini kastettiği yorumu yapıldı.

Joyce ise "Mahkemenin kararına saygı duyuyorum.’’ dedi.

Avustralya seçim yasalarına göre, mahkeme kararı, milletvekili ve senatörler için farklı sonuçlara yol açıyor.

Görevlerine son verilen 4 senatörün yerine partileri içinde yapılacak oylamada yeni kişiler belirlenecek.

Milletvekillikleri için ise seçildikleri bölgede ara seçime gidilmesi şartı bulunuyor. Buna göre, milletvekilliği iptal edilen Joyce’un seçildiği Yeni Güney Galler eyaletindeki New England seçim bölgesinde 2 Aralık 2017’de ara seçim yapılacak.

Avustralya anayasası, çifte vatandaşlığı bulunanların Federal Parlamentoya seçilmelerine izin vermiyor.

Kaynak: AA