Avustralya'dan ABD devine 1,4 milyar dolarlık dava

Avustralya hükümeti, yangın söndürme köpüklerinde kullanılan ve "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS maddelerinin yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle ABD merkezli kimya şirketi 3M'e karşı 1,4 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

BBC'nin aktardığına göre, Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland, söz konusu davanın Canberra yönetiminin bugüne kadar açtığı en büyük hukuki tazminat talebi olduğunu açıkladı.

"28 savunma tesisinde kirlilik oluştu"

Rowland, perflorlu ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS) ülkedeki 28 savunma tesisinde çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

Dava kapsamında, kimyasalların temizlenmesi ve çevresel etkilerinin giderilmesi için yapılan harcamaların şirketten tahsil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Avustralya hükümeti ayrıca 3M'nin, yangın söndürme köpüklerinin çevresel etkilerine ilişkin bilgileri gizlediğini ve ürün hakkında yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

3M'den açıklama geldi

3M şirketi ise PFAS maddelerini Avustralya'da hiçbir zaman üretmediğini savundu.

Şirket ayrıca söz konusu yangın söndürme köpüğünün satışının yaklaşık 20 yıl önce durdurulduğunu açıkladı.

PFAS neden tartışılıyor?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla farklı kimyasalı kapsayan insan yapımı maddeler grubu olarak tanımlanıyor.

Çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalıcı olmaları nedeniyle "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılan bu maddelerin; karaciğer hasarı, tiroid hastalıkları, obezite, doğurganlık sorunları ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiği belirtiliyor.