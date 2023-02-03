Avustralya'dan banknotlar için tarihi karar

Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) yapılan açıklamada, yeni 5 dolarlık banknotun tasarımının yerli Avustralyalıların kültür ve tarihini temsil edeceği belirtildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'da hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral III. Charles'ın portresinin söz konusu banknotta olmayacağı bildirilen açıklamada, değişikliğin hükümet ile yapılan istişareler sonucunda yapıldığı kaydedildi

Yeni banknotun tasarlanıp basılmasının birkaç yıl süreceğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre içerisinde mevcut 5 dolarlık banknotun da basılmaya devam edeceği ve kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

BBC'ye konuşan Merkez Bankası yetkilisi, şu anda başka herhangi bir banknotun tasarımını değiştirme planı olmadığını söyledi. İngiliz hükümdarının portresi, her Avustralya banknot serisinde en az bir tasarımda yer alıyordu. Mevcut 5 dolarlık banknotta Kraliçe II. Elizabeth'in portresi bulunuyor.