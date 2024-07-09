Avustralya'dan bir ilk: Antisemitizmle mücadele elçisi ataması

ABC'nin haberine göre, Anthony Albanese, Sydney Yahudi Müzesi'nde, ülkedeki antisemitizmle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı ve Yahudi avukat Jillian Segal'in 3 yıllığına ülkenin ilk 'antisemitizmle mücadele elçisi' olarak atandığını ifade etti. Antisemitizm elçisinin, Albanese'in yanı sıra ilgili bakanlıklara antisemitizm konusunda danışmanlık yapacağı bildirildi.

Başbakan Albanese, Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadeleye ilişkin de yakın zamanda bir elçi atanacağı mesajını verdi.

Atama bazı kesimlerde endişe yarattı

Söz konusu atama bazı Yahudi kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail'in Gazze politikasını eleştirileriyle bilinen Avustralya Yahudi Konseyi Segal'in atamasını endişe verici buldu. 'Segal'in İsrail lobicisi' olduğu öne sürülen açıklamada, göreve gelmesinin bölünmüşlüğü daha da artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, "Antisemitizm elçisinin (Segal) Yahudilik ile İsrail'e destek arasında ayrım yapamayacağından endişe duyuyoruz. Bu, Avustralya'da bizim gibi Filistinlilerin özgürlüğüne ve adaletine inanmanın yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetine karşı çıkan çok sayıda Yahudi'yi yok sayma riski taşıyor" ifadeleri yer aldı.