Avustralya'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık yardım

Anne Aly, yardımın, kıtlık riskiyle karşı karşıya olan Filistinli sivillere gıda sağlamak üzere Dünya Gıda Programına (WFP) yönlendirileceğini belirtti.

8 ayda toplanan yardım miktarı: 72,5 milyon dolar

Ülkesinin son 8 ayda sağladığı toplam insani yardım miktarının 72,5 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Aly, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine ve bölge genelinde yardım dağıtımına izin vermesi gerektiğini söyledi. Aly, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanının emrettiği şekilde, yardım akışına izin vermelidir. Filistinli sivillerin çektiği acılar devam edemez" ifadelerini kullandı.

Albanese'den BMGK'nin ateşkes kararına destek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını desteklediklerini açıkladı ve ekledi: "Bu, tamamen desteklediğimiz bir plan. Çatışmanın sona erdiğini görmemiz gerekiyor. Esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'de altyapının yeniden inşasına yönelik bir plan görmeliyiz."