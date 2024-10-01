Avustralya'dan İslamofobiyle mücadelede yeni adım! Özel temsilci atandı

Avustralya'da hükümet, Müslümanlarla ilgili konularda uzman olan Aftab Malik'i, İslamofobi özel temsilci olarak atadı. ABC News'un haberine göre, Başbakan Anthony Albanese hükümeti, antisemitizm özel temsilcisi olarak Jillian Segal'in atanmasından birkaç ay sonra Malik'in atamasını yaptı.

Görevine 14 Ekim'de başlayacak

Hükümetin İslamofobiyle mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Malik'in üç yıllık görev süresi 14 Ekim'de başlayacak. Hükümet, özel temsilci olarak Malik'in İslamofobi ile mücadele konusunda Müslüman toplumu üyelerini, dini ayrımcılık uzmanlarını ve doğrudan hükümetin "tüm kademelerini" dinleyeceğini ve onlarla ilişki kuracağını açıkladı.

Malik kimdir?

İngiltere'de Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Malik, 2012'de Avustralya'ya yerleşmişti. Malik, daha önce de Yeni Güney Galler eyaleti başbakanlığında toplum katılımı ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele konularında çalışmıştı. Hükümet, 7 Ekim'in ardından İsrail'in Gazze'yi saldırıları ve sonrasında yaşanan toplumsal ayrışmanın ardından antisemitizm ve İslamofobi temsilcileri atama sözü vermişti.