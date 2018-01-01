Avusturya Başbakanı Kurz: Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var

01 Ocak 2018

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, başkent Viyana’da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Başbakan Kurz’un davetlisi olarak Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 2018 yılı açılış konserine katılmak üzere Viyana'ya ziyaret gerçekleştirdi. Konserin ardından Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen ikili görüşme sonrasında iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin (AB) Brexit sonrası bütçe durumuna ilişkin konular başta olmak üzere her iki ülkenin AB içinde daha aktif bir rol üstlenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğünü anlattı.

Özellikle 2018’in ikinci yarısında Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstleneceğini anımsatan Kurz, daha önce dönem başkanlığı yapmış ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak istediğini söyledi.

Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı süresince öncelediği konulara da değinen Kurz, "Avrupa Birliği'nde güvenliğin sağlanması gerekiyor, Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var. Ayrıca terör ve aşırıcılıkla mücadele ve sınır kontrollerinin arttırılarak yasa dışı sığınmacı akışının azaltılması en önemli başlıklar arasında yer alıyor." diye konuştu.

"AB, göçmen sorununa somut bir çözüm bulmalı"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Avusturya’ya AB Dönem Başkanlığında başarılar diledi.

Özellikle Brexit ve yasa dışı göçmen sorununa dikkati çeken Rutte, "Avrupa Birliği yasa dışı göçmen sorununu somut bir şekilde çözüme kavuşturması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması ve sınırlarının korunmasının önemine işaret eden Rutte, Avusturya’nın bu konularda önemli katkılar sağladığını, dönem başkanlığı süresince de aynı şekilde olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA