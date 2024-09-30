Avusturya'da tarihi zafer: Aşırı sağ, sandıktan birinci çıktı

Avusturya'da genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre aşırı sağ tarihi zafer kazandı.

Tarihi zafer

Avurturya halkının yüzde 78,1'nin sandığa gittiği seçimlerde, oyların yüzde 40'ı sayılırken anketlerde de birinci çıkan aşırı sağcı FPÖ, yüzde 29,1 oyla seçimi önde götürüyor.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi yüzde 8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 9 oy aldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor.

Buna göre ulusal meclise FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller milletvekili gönderebilecek.