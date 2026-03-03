Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu
İran’ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenazesinin Tahran’daki törenlerin ardından Meşhed’de, İmam Rıza Türbesi’nde defnedileceğini duyurdu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.
Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA