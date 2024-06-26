Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla resmi haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye ile askeri ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin savunma sanayindeki tecrübelerinden Azerbaycan’ın da faydalandığını belirten Hasanov, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in talimatları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleriyle yakın iş birliği içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun önde gelen ordularından biridir. Özellikle, kardeş Türkiye'nin savunma sanayisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sadece 'Bayraktar' ve 'Akıncı'lardan bahsetmiyoruz, diğer konularda da önemli gelişmeler var. Türkiye'nin savunma sanayisi özellikle son yıllarda büyük ilerleme kaydetti" dedi.

"Bütün alanlarda iş birliği mevcut"

Türkiye'nin askeri iş birliği konusunda ilk sırada yer aldığını ifade eden Hasanov, "Şuşa Beyannamesi'ne göre biz müttefikiz. İki ülkenin entegrasyonu sadece eğitimde ve tatbikatta değil, bütün alanlarda mevcuttur. Biz ortak faaliyet gösteriyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok meşhur bir sözü var, ‘İki devlet bir millet.’ Şu anda büyük işler yapılıyor. Şimdiden kendimize yeni füzeler ve roketler temin etme görevini belirledik. Bu yönde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Azerbaycan sevindirici sonuçlarla karşı karşıya. Umarım, en modern silah, teçhizat ve mühimmatı kendimize sağlayacağız. Kardeş Türkiye'nin imkanlarını değerlendirip ortak üretim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri çifte standartlarla karşılaşıyoruz"

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana çifte standartlarla karşılaştığını vurgulayan Hasanov, "Topraklarımız 30 yıl işgal altındaydı. Topraklarımızın yüzde 20'si işgal edilmişti, bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı yerinden edilmişti. Bunun hakkında hiç kimse konuşmuyor. Buradan göçen Ermenilere bizim tarafımızdan bütün imkanlar sağlandı. Hiç kimse onları buradan kovmuyordu, ancak gördünüz ki, onlar kendileri de giderken gazetecilerle karşılaştıklarında diyorlardı ki, hiç kimse bizi kovmuyor, buradan sağ salim çıkıp gidiyoruz. Hatta gitmeleri için yakıt ve yemek de verdik. Buraya Birleşmiş Milletler'den (BM) iki grup gelmişti, onlar da gördü" dedi.

Bazı büyük devletlerin kendi çıkarları için Kafkasya'da gerilim oluşturma çabalarını kınayan Hasanov, “Buna izin vermemeliyiz. Burada yeniden gerginlik oluşturmalarına izin vermemeliyiz. Buradaki halklar yıllardır gerginlik içinde yaşıyorlar. Kafkasya'daki tüm halkların barış ve refah içinde yaşaması için çalışmak gerekiyor" sözlerine yer verdi.