BAE, çölün altında dünyanın en büyük su deposunu kurdu

16 Ocak 2018

dunya.com

Dünyanın en çok su tüketen ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Liva Çölü'nün altında dünyanın en büyük içme su deposunu kurdu.

BAE, Abu Dabi'de düzenlenen 2018 Uluslararası Su Zirvesi kapsamında, inşa ettiği dünyanın en büyük su deposunun kapılarını dün ilk defa açtı.

Su kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen petrol gelirleri sayesinde ülkede birçok su arıtma tesisi kuran BAE'nin inşa ettiği depo, yapay yollarla yapılan dünyanın en büyük su rezervi olacak. Yetkililer, ülkede artan su talebi ve iklim değişikliğinin yarattığı riskler nedeniyle böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu belirtti.

26 milyar litre su depolandı

Ülkenin güneyindeki Liwa Çölü'nün altındaki dev su deposunda, 26 milyar litre su bulunuyor. Depoyu doldurmanın 26 ay sürdüğü, deponun acil bir durumda günde 100 milyon litreye yakın su sağlayacağı bildirildi.

2002'de yapımına başlanan su deposu, 450 milyon dolara mal oldu. Depoda biriken su, büyük borular aracılığıyla taşınıyor.

10 milyona yakın nüfusa sahip BAE'de günlük olarak tüketilen su miktarı 6 milyar litreyi buluyor. Ülkede su tüketimi, hava şartlarına ve gelire bağlı olarak birçok Batı ülkesinin çok üzerinde.