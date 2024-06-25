BAE kürtaj yasasını genişletti: Tecavüz ve ensest vakalarına izin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, tecavüz ve ensest vakalarında kürtajı serbest bırakma kararı aldı.

EuroNews'in yerel haber sitesi Khaleej Times’a dayandırdığı haberine göre “rıza dışı ilişkinin” ve “hamileliğe sebep olan kişinin kadının soyundan veya onun yakınlarından olmasının artık kürtajın gerçekleşmesine bir sebep teşkil ettiği” belirtildi.

“Daha önce, hamileliğin kadının hayatını tehlikeye atması veya fetüsün deforme olduğunun kanıtlanması durumunda kürtaja izin veriliyordu,” ifadelerinin de kullanıldığı haberde ayrıca “ebeveyn veya vasi onayının acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda aranmayacağı” da vurgulandı.

Sınır komşusu Suudi Arabistan’daki kadar sıkı olmasa da BAE’de de uygulanan “vasilik” sistemi kapsamında kadınlar, çeşitli alanlarda sınırlamalarla karşılaşıyorlar ve özellikle evlenirken “vasilerinin” iznine tabi oluyorlar.

Emirliğin resmi web sitesi u.ae’ye göre, BAE’li kadınların evlenmek için babalarından izin almaları gerekiyor. Sitede ayrıca, babanın vefatı halinde “en yakın erkek vasinin,” örneğin ağabeylerinin izninin alınması gerektiği yazıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde, çeşitli seviyelerde izin verilen kürtaja, İran ve Suriye gibi kimi ülkelerde sadece annenin hayatı tehlikedeyse müsaade ediliyor.

Türkiye'de ise kürtaj 27 Mayıs 1983'ten beri "Nüfus Planlaması Kanunu"nun 5. ve 6. maddelerince yasal durumda.

Annenin sağlığı açısından tıbbi bir sakınca olmadığı müddetçe 10. haftaya kadar gebeliğin sonlandırılmasına izin verilirken, Türk Ceza Kanunu’nun 99. maddesi tecavüz ve ensest gibi “kadının mağdur olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde” kürtaj süresini 20 haftaya uzatıyor.