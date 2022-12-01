BAE, uzay aracını Ay'a gönderme tarihini yine erteledi

BAE'nin Muhammed bin Raşid Uzay Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, SpaceX şirketinin, roket ve veriler üzerinde yaptığı incelemelerin ardından erteleme kararı alındığı belirtilerek, yeni tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Daha önce 30 Kasım'da Ay'a gönderileceği açıklanan "Raşid" adlı uzay aracının fırlatma tarihi 1 Aralık'a ertelenmişti.

Raşid uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacak.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezine göre, uzay aracının Ay'ın yüzeyine ulaşması 5 ay, temel keşif görevi ise ay günüyle, 14.5 gün sürecek.

Uzay aracının, ayın jeolojik yapısı, kayalar, plazma, toz, ay toprağı ile ilgili araştırmalar ve yeni teknikler geliştirilmesi için veri toplama gibi görevler yürüteceği ifade ediliyor.

Uzay araştırmaları alanında rol almak isteyen BAE, Ay'a araç gönderen ilk Arap ülkesi olacak.