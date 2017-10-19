BAE'de kabine değişikliği yapıldı

19 Ekim 2017

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, kabine değişikliği yapıldığını duyurdu.

Şeyh Muhammed Al Maktum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabineye 6 yeni bakanın girdiğini, 4 bakanın ayrıldığını ve bir bakanın görev alanının değiştiğini belirtti.

Üç yeni devlet bakanlığının kurulduğunu duyuran Şeyh Muhammed, ayrıca 3 bakana da bulundukları makamların yanı sıra yeni görevler verildiğini ifade etti.

Kabine değişikliğinin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Devlet Bakanı Şeyh Halife bin Zayid'in görüşleri alınarak yapıldığına dikkati çeken Başbakan, 3 yeni devlet bakanlığının "yapay zeka, ileri bilim ve gelecek gıda güvenliği"ni kapsadığını kaydetti.

Şeyh Muhammed, Yapay Zeka'dan Sorumlu Devlet Bakanlığına Ömer bin Sultan el-Ulema'nın (27), İleri Bilimden Sorumlu Devlet Bakanlığına Sare el-Emiri'nin (30) ve Gelecek Gıda Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Meryem el-Mehiri'nin getirildiğini aktardı.

Başbakan değişen bakanlıkların listesini şu şekilde sıraladı:

Sagr Gabbaş'ın yerine İnsan Kaynakları Bakanlığına Nasır bin Sani el-Hamili, Neca el-Ur'un yerine Bent İsa Bu Hamid Sosyal Kalkınma Bakanlığına, Raşid bin Ahmed bin Fehd yerine Zeki Nesibe Devlet Bakanlığına getirildi.

Kültür Bakanı Nahyan bin Mubarek, Beni Bent Halid el-Kasimi'nin yerine Hoşgörü Bakanlığına, Ulusal Meclis'ten Sorumlu Devlet Bakanı Nure el-Kabi Kültür Bakanlığı'na geçti.

3 bakana yeni görevler

Yüksek Öğretimden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed el-Hul'un görevine aynı zamanda gelişmiş beceriler de eklendi. Hul, aynı zamanda Yüksek Öğretim ve Gelişmiş Beceriler'den Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, bakanlığının yanı sıra Devlet Sanayisini Geliştirme Sorumlusu olarak tayin edildi.

Sağlık Bakanı Abdurrahman el-Uveys de şu anki görevinin yanı sıra Nure el-Kabi'nin yerine Ulusal Meclis'ten sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Kaynak: AA