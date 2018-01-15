BAE'den "Katar sivil uçaklarımızı taciz etti" iddiası

15 Ocak 2018

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından BAE'den Bahreyn'e uçan iki sivil uçağın, Katar savaş uçakları tarafından havada sıkıştırıldığı iddia edildi.

Katar ise, BAE'den gelen bu iddiaları yalanladı.

Katar, cuma günü "BAE'ye ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiğine" dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer şikayet mektubu gönderdiğini duyurmuştu.

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğuna ilişkin iddialar da BAE'li yetkililer tarafından yalanlandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı" ifadesini kullandı.

Katar: Yakından takip ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "Katar devleti, durumu yakından izliyor ancak BAE ile tüm iletişim araçlarının kesintiye uğraması nedeniyle olanların arka planı ve detayları hakkında kesin hüküm vermek zor" dedi.

Öte yandan Şeyh Abdullah bin Ali'nin BAE'de "alıkonulduğu ve seyahatinin engellendiği" yönünde ailesinin şikayette bulunduğu bildirildi.

'Katar Prensi Abu Dabi'de alıkonuldu' iddiası