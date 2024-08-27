BAE'den Telegram açıklaması: Pavel Durov'un davasını takip ediyoruz
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un davasının takipçisi olduklarını duyurdu.
Fransa'da gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında "otoritelere bilgi vermeyi reddetme" de bulunuyor. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan Durov hakkında açıklama geldi.
BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız makamlarının Paris Havalimanı'nda gözaltına aldığı Telegram kurucusu BAE vatandaşı Pavel Durov'un davasını yakından takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Durov'a tüm konsolosluk hizmetlerini acil olarak sunma yönünde Fransız hükümetine talep ilettikleri aktarılan açıklamada, BAE vatandaşlarının çıkarlarını korumanın öncelikli işlerinden olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamada, Durov'un gözaltı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.