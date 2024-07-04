Baerbock: Putin, Avrupa’nın özgür yaşam tarzına da saldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna'ya yönelik desteğin nasıl artırabileceğinin ele alınacağını belirtti. Ukrayna’ya yapılan desteğin bir 'hayırseverlik jesti' olmadığını da vurgulayan Baerbock, “Bu, kendi güvenliğimize ve özgürlüğümüze yaptığımız bir yatırımdır” dedi ve ekledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in bombaları sadece Ukrayna’daki enerji santrallerine ve binalara değil, Avrupa’nın özgür yaşam tarzına da saldırıyor. Onun bombaları bize de kastediyor.”

NATO, transatlantik kalmak için Avrupalı olmalı

Almanya ve NATO ülkelerinin kendi savunmaları için daha fazla çaba sarf etmesini isteyen Baerbock, “Önümüzdeki hafta ve ayların nasıl neticeleneceğini kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var, o da ABD seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak NATO'nun, transatlantik kalabilmesi için daha Avrupalı olması gerektiğidir” değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75. yılı kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılacak.