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Bağdat, Erbil'e uluslararası uçuş yasağını uzattı

Irak merkezi hükümeti, Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattı.

Bağdat, Erbil'e uluslararası uçuş yasağını uzattı
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Irak merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

Erbil Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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