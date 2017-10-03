ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Dünya
  • Bağdat, Kürt parlamenterleri oturuma almadı

Bağdat, Kürt parlamenterleri oturuma almadı

Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan oturuma Kürt parlamenterlerin katılmasına izin verilmezken, referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerinin haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği ifade edildi.

Bağdat, Kürt parlamenterleri oturuma almadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rûdaw Bağdat muhabiri, Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan oturuma, Kürt parlamenterlerin katılmasına izin verilmediğini bildirdi. Oturuma 175 Iraklı parlamenterin katıldığı öğrenildi.

Ayrıca Irak meclisinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Hukuk ve Milletvekilleri İşleri Komitesi'nden IKBY'nin gayrimeşru referandumunda oy kullanan Kürt milletvekillerinin isimlerini belirlemesini istedi.

Oy kullandığı tespit edilen milletvekillerinin isimlerinin, haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği belirtildi.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.