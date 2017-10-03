Bağdat, Kürt parlamenterleri oturuma almadı
Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan oturuma Kürt parlamenterlerin katılmasına izin verilmezken, referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerinin haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği ifade edildi.
Rûdaw Bağdat muhabiri, Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan oturuma, Kürt parlamenterlerin katılmasına izin verilmediğini bildirdi. Oturuma 175 Iraklı parlamenterin katıldığı öğrenildi.
Ayrıca Irak meclisinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Hukuk ve Milletvekilleri İşleri Komitesi'nden IKBY'nin gayrimeşru referandumunda oy kullanan Kürt milletvekillerinin isimlerini belirlemesini istedi.
Oy kullandığı tespit edilen milletvekillerinin isimlerinin, haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği belirtildi.