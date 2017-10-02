Bağdat'tan IKBY'deki yabancılara vizesiz uçuş kolaylığı

02 Ekim 2017

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) görev yapan yabancıların vize almadan ve para cezası ödemeden ülkelerine dönmek için Bağdat'ı kullanabileceklerini açıkladı.

Araci, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Herhangi bir yabancı para cezası ödemeden ve vizesi olmadan ülkeyi Bağdat'tan terk edebilir." ifadelerini kullandı.

Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetimden IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde teslim edilmesini istemiş, IKBY Bakanlar Kurulu ise "anayasaya aykırı olduğunu" öne sürerek bu isteği reddetmişti.

Irak hükümeti, IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının Cuma günü saat 18:00'den itibaren yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA