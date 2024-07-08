Bakan Bolat: AB ile ilişkilerimizin daha da derinleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz

Bolat, konuyla ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile birlikte Türkiye’den ve AB’den çok sayıda iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılımları ile AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamındaki İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısını gerçekleştirdik. Öğleden sonra ise Hükumetler arası görüşmelerimizi başlatacağız.

Toplantıda iş dünyalarımızın Gümrük Birliğimizin işleyişini, ikili ticaretteki mevcut durum ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına başta Gümrük Birliği'nin modernizasyonu olmak üzere iş dünyasının beklentilerini ve önerilerini etraflıca değerlendirdik.

AB ve Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun hem Türkiye’nin hem de AB’nin ortak çıkarına olduğu hususunda iş dünyalarımızın mutabık olduğunu gördüğümüz toplantıda, atılacak ortak adımların AB'nin ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardık.

Bu bağlamda, en önemli ticaret partnerimiz konumundaki AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleşmesi ve farklı alanlara genişletilerek güçlendirilmesi noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."