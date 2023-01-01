Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Brezilya’nın başkenti Brasilia'da, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.
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Görüşmeye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ak Parti Antalya Milletvekili, Brezilya Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Köse, Ak Parti Çorum Milletvekili, Brezilya Dostluk Grubu Genel Sekreteri Ahmet Sami Ceylan da katıldı.