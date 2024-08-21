Bakan Göktaş, 'Dünya Kadınlar Forumu’na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’ın himayesinde 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Forumu’na katılmak için başkent Ulanbator'a gidecek.

Aralarında birçok ülkeden cumhurbaşkanı, bakan ve üst düzey yöneticinin de yer alacağı Forum’un genel oturumunda konuşacak Bakan Göktaş'ın, konuşmasında kadın haklarına yapacağı vurgunun yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarına da değinmesi, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırması bekleniyor.

Forum kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh’ın düzenleyeceği resepsiyona da katılacak Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed, Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.