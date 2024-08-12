Bakan Güler Reuters'a konuştu: Türkiye ve Suriye bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, uygun koşullar oluşursa Türkı̇ye ve Surı̇ye'nin, normalleşme çabalarının bı̇r parçası olarak bakanlar düzeyinde bı̇r araya gelebileceğini söyledi.

Güler, "Türkiye, Suriye'den çekilme koordinasyonunu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Güler, yazılı yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu sürecin devam ettiğini söyledi. Güler, "Projenin son savaş uçağı teslim edilene kadar herhangi bir sorun olmadan tamamlanmasını umut ediyorum" dedi.

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili programda Ankara'nın ve Washington'ın duruşunun değişmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Güler, Ankara'nın İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını da duyurdu.

Güler, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile bağının olmasının NATO sorumluluklarına öncelik vermekten alıkoymadığını dile getirirken, "NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte'nin müttefikler arasında daha dengeli olmasını bekliyoruz. Müttefikler terörle mücadelede daha çok şey yapmalı" dedi.