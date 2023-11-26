Bakan Kacır: Türkiye ile Macaristan'ın ticaret hacmi hedefi 6 milyar dolar

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Aralık'ta Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100. yılında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na liderlik etmek üzere Budapeşte'de olacağını ifade etti.

Kacır, hem ağustos ayındaki ziyaretle hızlanan çalışmaları takip edebilmek, hem de gelecek ziyaretin hazırlıklarını tamamlayabilmek için tekrar Budapeşte'ye geldiklerini ve toplantılar kapsamında özellikle savunma sanayisi alanında yürütülebilecek işbirliği projelerini ele aldıklarını anlattı.

Savunma sanayi kurumları da görüştü

Kacır, uzun yıllara dayanan Türkiye-Macaristan arasındaki dostluk ilişkisini, stratejik alanlarda işbirliğine dönüştürmeyi ve sürdürmeyi hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türk firması Nurol Makine'nin, Macaristan'daki paydaşlarıyla yürüttüğü tedarik ve ortak üretim projesi, savunma sanayisinde çok önemli bir adım oldu. Fakat işbirliğimizin bunun çok daha ötesine geçebileceğini düşünüyoruz. Bu ziyarette davet ettiğim 10 farklı savunma sanayisi firma ve kurumu ile Macaristan Savunma Bakanlığı'nda 5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm firmalarımız ve kurumlarımız, yürüttükleri çalışmaları ve Macaristan savunma sanayisine nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan, halihazırda savunma sanayisinde özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda, Türkiye savunma sanayisi kurumlarının daha etkin şekilde rol oynamasını hedefliyoruz."

Hedef 6 milyar dolar

Budapeşte temaslarının detayları hakkında bilgi veren Kacır, Macaristan'ın kurduğu Avrupa'nın en önemli otomotiv test altyapılarından biri olan ZaloZONE Otomotiv Test Merkezi'nde de önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Burada yürütülen çalışmalarla Türkiye otomotiv ve savunma sanayisinin bu merkezde yürütebileceği potansiyel işbirliklerini ele aldıklarını dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile özellikle Türkiye-Macaristan ticaret ilişkilerini, birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları ve işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var ve bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayisinin bu hedefte önemli bir ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayisi 2023 yılı itibarıyla 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor ve hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda önemli dostlarımızdan biri olan Macaristan'la da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz işbirliği, liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak."