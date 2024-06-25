Bangladeş'te 26 kişiyi idam eden ünlü cellat hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te seri katiller ve politikacılar da dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi idam eden ve bu konuda bir kitap yazan cellat öldü.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 74 yaşındaki Şahcahan Bhuiyan, 24 Haziran Pazartesi günü ülkenin başkenti Dakka'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bhuiyan, daha sonra tedavi görürken hayatını kaybetti. Bhuiyan'ın en az 26 infaz gerçekleştirdiği düşünülüyor ancak bu sayının 60'a kadar çıktığını da söyleyenler var.

İnfazlar karşılığında hapis cezasının kısaltılmasını istiyordu

Ülkenin kurucu lideri ve Bangladeş'in bugünkü başbakanının babası Şeyh Mujibur Rahman'ı öldürmekten suçlu bulunan subaylar, onun tarafından infaz edilen isimler arasındaydı. Ayrıca savaş suçu işlemekle suçlanan siyasetçiler Ali Ahsan Mücahid ve Salahuddin Quader Chowdhury'nin yanı sıra seri katil Erşad Şikder'i de idam etmişti.

Şahcahan Bhuiyan cellat rolünü her zaman savundu, ona atfedilen bir sözünde, "Onları ben asmasaydım başkası asardı" demişti. Eski bir devrimciyken hırsızlık ve cinayetten 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hapishanedeyken cellat oldu. Bhuiyan gönüllü yaptığı infazlar karşılığında hapis cezasının kısaltılmasını istiyordu ve geçen sene ceza süresinin dolmasına 10 yıl varken serbest bırakıldı. Bu yılında başında infaz prosedürü dahil deneyimlerini anlatan bir kitap yayımlandı ve büyük ilgi gördü.

Bhuiyan hapisten çıktıktan sonra, kendisinden 50 yaş küçük biriyle kısa süreli bir evlilik yaptı, Dakka Tribune gazetesine göre göre bununla ilgili yasal sorunlarla karşılaştı.