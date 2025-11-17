Bangladeş'te tarihi karar! Eski Başbakan Hasina'ya idam cezası

Bangladeş'te Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan ölümler nedeniyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında "insanlığa karşı suç" hükmüne vararak idam cezası verdi. Hasina, dava sürecinde ülkede bulunmadığı için gıyabında yargılandı.

Dhaka Tribune'un aktardığına göre, üç yargıçtan oluşan heyet, Hasina'nın 2024 yazındaki protestolarda yaşanan can kayıplarından doğrudan sorumlu olduğuna karar verdi. Aynı dosya kapsamında eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun için de benzer hükümler açıklandı.

ICT Başsavcısı Muhammed Tajul İslam'ın hazırladığı iddianamede, yüzlerce kişinin ölümüne yol açan müdahaleler gerekçe gösterilerek, Hasina ve diğer iki yetkili "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.