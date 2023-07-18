Bank of America'nın Q2'de kârı yüksek faiz gelirinin etkisiyle yükseldi

Bank of America'nın net faiz geliri ikinci çeyrekte %14 artışla 14.2 milyar dolara ulaştı.

Bank of America, ikinci çeyrekte 7.10 milyar dolar yani hisse başına 88 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 5.93 milyar dolar yani hisse başına 73 sent kâr etmişti.

ABD'nin en büyük yatırım bankası JPMorgan'ın da ikinci çeyrekteki kârı müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın ve First Republic Bank'ın satın alımının desteğiyle %67 yükselmişti.

Wells Fargo & Co'nun ikinci çeyrekteki kârı müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın desteğiyle %57 yükselmişti.