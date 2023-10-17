Bank of China’nın eski patronu “rüşvet”ten tutuklandı

62 yaşındaki Liu, Devlet Başkanı Şi Cinping’in 60 trilyon dolarlık (49 trilyon sterlin) finans sektörüne yönelik yolsuzlukla mücadele soruşturmasının kapsamında suçlanan en kıdemli bankacılardan biri oldu.

Bankanın 2019-2023 yılları arasında başkanlığını yürüten Liu, bu yılın mart ayında görevinden istifa etmişti. Liu, geçtiğimiz hafta ülkenin en üst düzey yolsuzlukla mücadele gözlemcisi olan Çin Disiplin Teftiş Merkezi Komisyonu tarafından görevi kötüye kullanma suçlanmış, ardından Çin Komünist Partisi’nden ihraç edilmişti.

Liu, Çin'in finans sektöründe önemli bir isimdi ve Çin Merkez Bankası ile Çin İhracat-İthalat Bankası'nda üst düzey görevlerde bulunmuştu. 2019'da da Bank of China’nın başkanlığına terfi etmişti.