Banka hesabından para çekmek için annesinin parmaklarını kesti

Brezilya'nın Salvador kentinde yaşayan 21 yaşındaki Jose Natan Carvalho'nun bir "kara büyü" ritüeli kapsamında annesini bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

58 yaşındaki Sandra Maria dos Santos Carvalho, evinde çok sayıda bıçak yarasıyla ölü bulundu.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, "bıçakla annesinin boynunu ve parmaklarını kestiğini" itiraf etti.

21 yaşındaki Carvalho'nun annesinin banka hesabındaki paraya dijital olarak erişmek için parmaklarını kestiği ve saklamak istediği bildirildi.

Sandra Maria'nın cesedi Boca da Mata de Valeria adlı mahallede çarşaf ve havluya sarılı halde bulundu.

Anne ve şüphelinin yaşadığı aile evinde giderek güçlü bir koku tespit edildikten sonra polise haber verildiği belirtildi.

Polis, cesedinin çürümeye başladığını, bunun da günler önce öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Dava, Salvador Cinayet ve Kişisel Koruma Dairesi (DHPP) tarafından soruşturuluyor.