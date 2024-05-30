Banksy sergisi Toronto'da açıldı
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri, Kanada'nın Toronto kentindeki Lighthouse Artspace'de sergileniyor.
Gerçek adı bilinmeyen ve gizemli kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi daima başaran İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri, Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki sanatseverlerle buluşuyor. Toronto kentindeki Lighthouse Artspace'de açılan 'The Art of Banksy' adlı sergi, 2 Eylül 2024 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.
Eserlerinde savaş karşıtı, protest, çevreci bir tutum yansıtan sanatçının dünyanın en büyük özel sanat koleksiyonundaki 140'tan fazla orijinal eseri arasında, orijinal duvar resmi ilk kez 2002'de Londra'daki Waterloo Köprüsü'nde görülen 'Kırmızı Balonlu Kız' eseri de yer alıyor.