Barış görüşmeleri sertleşti! ABD, Ukrayna'ya Kırım'dan vazgeçmeyi önerdi

Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta barış arayışları hız kazanırken, ABD'nin yaptığı yeni bir öneri uluslararası gündeme damga vurdu. Washington Post ve Financial Times tarafından yayımlanan haberlere göre, ABD yönetimi, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın resmen Rus toprağı olarak tanınmasını ve savaşın mevcut cephe hattında dondurulmasını içeren bir barış planı önerdi.

Bu teklifin, Çarşamba günü Londra’da bir araya gelecek Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere sunulması bekleniyor. Washington, söz konusu tavizler karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve yeniden inşa destekleri sağlamayı planlıyor.

ABD'nin bu öneriyi geçtiğimiz hafta Paris’te Ukraynalı yetkililere sunduğu belirtiliyor. Plan, yalnızca Kırım’ın değil, aynı zamanda Rusya’nın elinde tuttuğu dört Ukrayna bölgesinin fiili kontrolünün tanınmasını da kapsıyor. Ayrıca, bu anlaşmayla birlikte Rusya’ya yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması da gündeme gelebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin bir danışmanı, teklifin hem kabul edilebilir hem de Kiev’in onaylamadığı bazı unsurlar içerdiğini açıkladı. Batılı bir yetkili ise, Kiev üzerindeki baskının “hayret verici” düzeyde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Financial Times’ın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Steve Witkoff aracılığıyla benzer bir mesaj verdi. Putin’in, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini mevcut cephe hattında durdurmaya hazır olduğu ve Kiev’in kontrolündeki bazı alanlar üzerindeki hak iddialarından vazgeçebileceğini bildirdiği belirtildi.

Yetkililer, Putin’in bu taviz önerisini, Trump'ın olası bir seçim zaferinde barışı sağlayan lider olarak öne çıkmasını sağlamak amacıyla sunduğunu değerlendiriyor. Avrupalı kaynaklara göre, bu teklifin asıl amacı, Trump’ın baskısıyla Ukrayna’ya bir oldu bitti kabul ettirmek olabilir.