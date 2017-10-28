Barzani, 1 Kasım'da yetkilerini devredecek

28 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirildi.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtti.

Hawrami, Barzani'nin iki dönem başkanlık yapmasının ardından Parlamentonun, 2013 ve 2015'te 2'şer yıl olmak üzere görev süresini toplamda 4 yıl uzattığını hatırlattı.

IKBY Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki de Barzani'nin yarın oturum yapılacak Parlamentoya mektup gönderdiğini açıkladı.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.