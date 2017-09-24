Barzani: referanduma gidiyoruz!

24 Eylül 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasında açıklama yaptı.

Barzani, "Irak şu an demokratik değil, mezhepsel bir devlettir. Bağdat yönetimiyle konuşmaya yapmaya çalıştık. Onlar bizim komşumuz, kardeşimiz. Onlarla tartışmamız mantıklı değil. Yeni formüller bulmaya çalıştık. Referanduma gidiyoruz" dedi.

Barzani, "Ancak bağımsızlık ile güvenliğimizi sağlayabiliriz. Biz, referandum sonrası Bağdat'la görüşmelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Referanduma sadece İsrail destek verirken, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Erbil'e en çok destek veren ABD başta olmak üzere Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye ve diğer ülkeler karşı çıkıp iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.

IKBY'deki tartışmalı referandum kararı

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.