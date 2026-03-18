BDDK'dan Fuzul Katılım Bankası AŞ'ye 13 milyar TL sermayeyle kuruluş izni

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, “Fuzul Katılım Bankası AŞ” unvanıyla yeni bir katılım bankasının Türkiye’de kurulmasına izin çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ’nin kuruluşuna onay verdi. Bankanın 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile faaliyet göstereceği bildirildi.

Kararda, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.