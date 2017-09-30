Bebek mamalarına zehir karıştırma iddiasıyla 53 kişi gözaltında

30 Eylül 2017

Almanya’da, şantaj yapmak için bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla 53 yaşındaki bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Ravensburg Başsavcısı Alexander Böger, Konstanz Emniyet Müdürü Uwe Stürmer ile birlikte Konstanz kentinde düzenlediği basın toplantısında, olaya ilişkin halktan gelen ihbar ve ipuçlarının değerlendirilmesi sonucunda 53 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Alman vatandaşı olan kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ifade eden Böger, bu kişinin 2015’ten beri Tübingen yakınlarındaki Ofterdingen kentinde, daha önce de Bavyera eyaletinde yaşadığını kaydetti.

Zanlının şimdiye kadar suçunu itiraf etmediğini aktaran Böger, söz konusu şantajı bu kişinin yaptığına ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğunu kaydetti.

Böger, zanlının evinde, Friedrichshafen kentinde bebek mamalarını zehirlemek için karıştırdığı maddenin bulunduğunu ve bu kişinin, delilleri karartmak için olayda kullandığı cisimleri imha ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Emniyet Müdürü Stürmer de zanlının evinde bulunan maddenin, 5 şişe bebek mamasını zehirlemeye yeteceğini söyledi.

Zanlının psikolojik sorunları da bulunduğunu ve tek kişi olarak hareket ettiğini sandıklarını belirten Stürmer, ellerindeki bulgulara göre bu olayı gerçekleştiren başka kişi ve kişilerin bulunmadığını varsaydıklarını bildirdi.

Stürmer, zanlının henüz ifade vermediğinden dolayı, olayı neden gerçekleştirdiğine ilişkin henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Almanya’nın güneyindeki Friedrichshafen kentinde iki gün önce bazı marketlerde içine zehir karıştırılmış bebek mamalarına rastlandığı ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 10 milyon avro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı tehdidinde bulunduğu açıklanmıştı.

Polis, şantajcının yakalanması için özel bir birim kurmuş, marketlerdeki mamalar da toplatılmıştı.

Kaynak: AA