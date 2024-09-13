Belçika Havalimanı'ndaki grev uçuş trafiğini kilitlemeye devam ediyor

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar iş koşullarının iyileştirilmesi, aşırı yükün azaltılması ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesi gibi taleplerle dün sabah greve gitmişti.

Uzlaşma görüşmeleri sürüyor

Grev nedeniyle dün bütün uçuşlar iptal edilmişti. Öte yandan, havalimanı yönetimi ile sendika temsilcileri, yaşanan sorunları görüşmek ve uzlaşı sağlamak için toplantı yapıyor.