Belçika Havalimanı'ndaki grev uçuş trafiğini kilitlemeye devam ediyor
Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların dün başlattıkları grevin devam etmesi nedeniyle bugün de bütün uçuşlar iptal edildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, bugün uçuşu bulunan yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi istendi.
AA
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Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar iş koşullarının iyileştirilmesi, aşırı yükün azaltılması ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesi gibi taleplerle dün sabah greve gitmişti.
Uzlaşma görüşmeleri sürüyor
Grev nedeniyle dün bütün uçuşlar iptal edilmişti. Öte yandan, havalimanı yönetimi ile sendika temsilcileri, yaşanan sorunları görüşmek ve uzlaşı sağlamak için toplantı yapıyor.