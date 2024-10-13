Belçika'da halk yerel seçim için oy kullanıyor

9 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından 8 milyondan fazla seçmen 4 ay sonra bu kez yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, başkent Brüksel'e bağlı 19 belediyede elektronik olarak, çipli bir kart ile ekran üzerinden yapılıyor.

Seçmenler, oylarıyla doğrudan belediye başkanını değil, belediye meclisi üyelerini belirliyor. Her parti belediye meclisi üyesi adaylarından oluşan bir liste hazırlıyor. Seçmenler, oylarını ya partiye ya da "tercihli oy" kullanarak partinin listesinden en fazla 4 isime verme hakkına sahip.

Belediye başkanı ise seçimin sonunda meclis üyeleri tarafından belirleniyor.

Hükümet 4 aydır kurulamadı

Belçika'da hükümet henüz kurulamamışken yapılan yerel seçimlere kritik gözle bakılıyor.

Siyasi kulislerde hükümetin yerel seçimlerin sonucunu etkilememek için kurulmadığı, gelecek günlerde bu sürece hız verileceği konuşuluyor.

Türk toplumundan çok sayıda aday yarışıyor

Bu seçimde öncekilere göre Türk toplumundan çok daha fazla adayın yarıştığı gözleniyor.

Başkent Brüksel'in sokaklarını süsleyen afişlerde göze çarpan Türk kökenli adaylar arasında yıllardır genel ve yerel siyasetin içindeki isimlerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü kuşaktan gençler de yer alıyor.

Oy kullanma işlemi Brüksel başkent bölgesinde saat 16.00'da, Fransız konuşulan Valon bölgesinde saat 13.00'te, Flaman bölgesinde ise elektronik oylama yapılan sandıklarda saat 15.00'te, diğer sandıklarda ise 13.00'te sona erecek.

Brüksel ve Valon bölgesinde oy kullanmak zorunlu. Bu seçimde ilk kez Flaman bölgesinde bu zorunluluk kaldırıldı.