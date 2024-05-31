Belçika'daki evsiz sayısı katlanarak artıyor

Başkentte 14 yıl içerisinde yapılan sayımlara göre evsiz sayısı 1724'ten 7 bin 134'e yükseldi. Evsizler arasında yaşlı, diyabet ve kanser hastalarının yanı sıra kadınlar, bekar anneler ve refakatsiz çocukların sayısının da her geçen yıl artması da dikkati çekti.

'Dünya Doktorları' isimli kuruluştan Emmy Deschiete, Kovid-19 ve enerji krizinin evsiz sayısının artışı bakımından dönüm noktaları olduğunu kaydederek "Yoksulluk içindeki ya da psikolojik kırılganlığı olan insanlar evsizliğe daha hızlı şekilde itildi." ifadesini kullandı. Deschiete, söz konusu krizlerden bu yana metro istasyonları ve çevresinde gözle görülür bir artışla daha fazla uyuşturucu madde kullanan evsiz görüldüğünü belirtti. Dünya Doktorları, ülkede seçimlere sayılı günler kala evsizler için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Belçika'dan 'kağıtsızlara' taviz yok!

Belçika'da 'kağıtsız' olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor. Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

'Kağıtsızlar', adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor. Brüksel Özgür Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan araştırmada ülkedeki 'kağıtsızlar'ın sayısının 112 bin olduğu, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığı açıklanmıştı.