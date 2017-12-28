Beyaz Saray, Fed'in iki numaralı ismini arıyor

28 Aralık 2017

Beyaz Saray'ın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başkan yardımcılığı için, eski başkanlardan George W. Bush döneminde görev yapan iki ekonomistle görüştüğü belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Beyaz Saray'ın Fed'in iki numaralı ismi olarak düşündüğü yetkililerden biri, birisi Columbia Üniversitesi'nde ekonomi ve uluslararası ilişkiler profesörü ve aynı zamanda Pimco'nun yönetici direktörü Richard Clarida.

Beyaz Saray'ın görüştüğü bir diğer isim ise, Washington'da bir ekonomik danışmanlık firmasında görev yapan ve 2001-2002 yıllarında Bush'un baş ekonomi danışmanı olan Lawrence Lindsey.

Beyaz Saray'ın Fed Başkan adayı Jerome Powell'ın ise şubat ayında Janet Yellen'in yerine geçmesi bekleniyor.

Fed'in Başkan adayı Powell Senato'daki ön oylamayı geçti